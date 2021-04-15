الهيئة العربية: (148) ألف مُنتج استفاد من البرامج التنموية بالسودان

الخرطوم: ابتهاج متوكل

قدّم رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، محمد بن عبيد المزروعي، لوزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، شرحاً حول برامج أنشطة الهيئة واستثماراتها في السودان طيلة 44 عاماً.

وأمّنت وزيرة الخارجية مريم الصادق، على مساندة الهيئة وبذل المساعي لتذليل كل العقبات والمعوقات التي تواجه استثمارات الهيئة في السودان، وقالت إن السودان من الدول المؤسسة، ومن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الإدارة، وبه مقر الهيئة، مؤكدة على الدور الذي تقوم به الهيئة وشركاتها.

وقال المزروعي، إنّ الهيئة استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في مجال تعزيز الأمن الغذائي في السودان، موضحاً أن مساهمات الهيئة غطت 75% من إنتاج البذور، 52% من إنتاج السكر، 17% من إنتاج الزيوت النباتية و7% من إنتاج لحوم الدواجن، وغيرها من المنتجات الغذائية الأساسية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من برامج الهيئة التنموية، لصالح صغار المزارعين والمسؤولية المجتمعية لسكان المناطق الريفية وخاصةً المرأة، حيث ارتفعت المساحات المزروعة إلى أكثر من 69.4 ألف فدان، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في سعيها لتحقيق تنمية مُستدامة في المجتمعات الريفية، منوهاً لتجارب الهيئة في كل من مشروع الجزيرة، ولايتي جنوب كردفان ودارفور، كذلك لتطلعات الهيئة لتوسيع قاعدة المُستفيدين، الذين وصل عددهم بنهاية عام 2020م إلى (148) ألف مُستفيد من تلك البرامج، مشدداً على الاهتمام الذي تتلقّاه مشاريع الهيئة بدولة المقر، داعياً للمزيد من التعاون والمساندة حتى تتمكّن الهيئة من تحقيق رسالتها في تعزيز الأمن الغذائي.