انقطاع الاتصالات سوداكال يمقلب أكرم الهادي

علمت (السوداني) أن رئيس نادي المريخ آدم سوداكال، صرف النظر عن قيد حارس مرمى منتخبنا الوطني أكرم الهادي سليم، وبحسب مصدر مقرب من الحارس الشهير بجبل الجليد فإن الاتصالات بين الأخير وسوداكال توقفت نظرا لعدم رغبة الأخير الواضحة في إكمال إجراءات قيد اللاعب رغما عن اتصالاته السابقة ومطالبته للحارس بتحضير نفسه للتوقيع في الكشوفات الحمراء. وبحسب المصدر فإن اكرم الهادي سيوقع في كشوفات نادي توتي بعد أن أكمل اتفاقه مع الأخير بدعم كبير من المدير الفني إبراهيم حسين (ابراهومة) الذي يرى في اكرم بأنه إضافة نوعية كبيرة لنادي توتي من واقع خبرته وحاجة النادي الفنية له.