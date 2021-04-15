طالبت بإبعاد المستشار ومندوبه عن الخلافات التنظيمات الهلالية تحذر من التفريط في تركي آل الشيخ مطالبات بحصر التواصل مع الرئيس الفخري في الثنائي وترقب لتدخل شداد

الخرطوم : السوداني

نفى مصدر مسؤول بالهلال إصدار النادي لأي قرارات بشأن علاقة النادي مع رئيس النادي الفخري المستشار تركي آل الشيخ ومندوبه المصري بلال نظير، واوضح المصدر أن اتصالات النادي مع المستشار تركي آل الشيخ تتم على أعلى المستويات متمثلة في الرئيس هشام السوباط إلى جانب نائب الرئيس الطاهر يونس، لافتا أن الرجل قدم الكثير من الدعم المالي والإداري للنادي خلال الفترة الماضية ولا يمكن أن يتم هضم حقوقه، داعيا إلى إبعاد المستشار ومندوبه عن الخلافات الإدارية بين بعض أعضاء مجلس إدارة النادي.

ولم يتردد المصدر الموثوق في التأكيد على أن لجنة تطبيع الهلال يجب أن تحافظ على تواجد المستشار تركي آل الشيخ خاصة في ظل الدعم والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها، مشيرا إلى أن الرجل نفذ رؤية النادي بشأن الانتدابات خلال الفترة الماضية ولم يتدخل فيها ومن الأفضل أن يتم التعاون خلال فترة الانتدابات الحالية وان يكون هناك خط مباشر بينه ومدرب الفريق البرتغالي ريكاردو فورموزينهو الذي وضع بصمة واضحة مع الفريق رغم قصر مشواره حتى اللحظة.

وطالب بضرورة تهيئة الأجواء حتى يقدم المستشار تركي آل الشيخ الأكثر للهلال على كافة المستويات خلال الفترة القادمة

، قاطعا بأن حالة الخلاف الحالية ليست مشجعة على تقديم المزيد من الرؤى التي تسهم في تطوير النادي.

وطالبت العديد من التنظيمات الجماهيرية بالهلال بالحذر من التفريط في تواجد الرئيس الفخري خاصة في هذا الوقت نظرا لأهمية الإضافات المؤثرة التي سيقدمها خاصة في ظل الراهن الحالي وحاجة النادي لشخصية ذات طابع مالي وإداري قوي قادرة على العبور بالنادي إلى بر الأمان.

يشار إلى أن جماهير الهلال تترقب تدخل رئيس اتحاد الكرة كمال شداد بشأن التمديد للجنة وإبعاد الأسماء غير المرغوب فيها.