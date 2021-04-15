حمدوك: التطبيع مع إسرائيل في إطار عودة السودان للمُجتمع الدولي

ترجمة: سحر أحمد

قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ان حكومته أجرت محادثات مع محكمة الجنايات الدولية، وان تسليم الرئيس السابق، عمر البشير، كان جُزءاً من تلك المُناقشات، وشدّد على أنه من المهم للضحايا تحقيق العدالة.

وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مقابلة مع “فرانس 24″، إنه دعا إلى عقد قمة مع رئيسي وزراء مصر وإثيوبيا “لكسر الجمود” بشأن سد النهضة الإثيوبي، مُعتبراً أن القضية أصبحت أكثر إلحاحاً، وأعرب حمدوك، عن أمله في حل النزاع الحدودي مع إثيوبيا وديّاً.

وفي رده على سؤال بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قال حمدوك إن الخطوة جاءت في إطار إرجاع السودان إلى المجتمع الدولي، وأقرّ حمدوك بحدوث توترات في بعض الأحيان بين شقي الحكومة المدنية والعسكرية، إلا أنّه واثقٌ من أن “النموذج السوداني” سيقود إلى نظام ديمقراطي حقيقي.