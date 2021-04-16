رفعا القيمة السوقية للاعبين تركي آل الشيخ والتازي ينعشان سوق الانتدابات المستشار تكفل بجميع صفقات الهلال والرئيس الفخري للأحمر أنقذه من الورطة

الخرطوم : السوداني

ارتفعت القيمة السوقية لعدد من اللاعبين خلال فترة التسجيلات الحالية مما مثل عددا من التساؤلات خاصة في ظل الصعوبات الكبيرة التي تمر بها انديتنا وبالاخص على الصعيد المالي.

وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السودان خلال الفترة الحالية الا انه وبحسب كثيرين بالوسط الرياضي فان ثمة بعض التحولات التي حدثت بناديي القمة اسهمت في انعاش القيمة المالية لجميع اللاعبين خاصة تلك المتعلقة بظهور بعض الاسماء الداعمة سواء في نادي الهلال أو المريخ؛ في اشارة واضحة للرئيس الفخري للهلال المستشار تركي آل الشيخ الى جانب الرئيس الفخري للمريخ السوداني الاصل والسعودي الجنسية أحمد طه التازي.

ويعد المستشار تركي الشيخ، وأحمد التازي بحسب كثيرين من العوامل المهمة في توفير الدعم المالي الى ناديي القمة خلال الفترة الحالية.

واسهم المستشار تركي آل الشيخ في ملف الانتدابات بالهلال مقدما دعما ماليا كبيرا بحسب مصدر مؤثوق داخل اروقة لجنة التطبيع الهلالية الذي رأى أن التعاقدات التي ابرمت خلال وقت سابق ما كان لها أن تقوم لولا التدخلات التي قام بها المستشار تركي آل الشيخ والتواصل المستمر مع ادارة نادي الهلال ممثلة في الرئيس هشام السوباط الى جانب نائبه الطاهر يونس.

ولفت المصدر الى أن دعم المستشار تركي آل الشيخ تمثل في التعاقدات التي ابرمت مع اللاعبين الاجانب بالاضافة الى التعاقد مع المدرب المعروف ريكاردو فورموزينهو بالاضافة الى بعض الدعومات المالية الاخرى التي تعلم بها لجنة التطبيع بالنادي، لافتا الى أن مسلسل الدعم المالي والاداري مستمر خاصة وان الرجل يتعامل بمؤسسية مع النادي كما أن مندوبه المصري بلال نظير يتابع كل صغيرة وكبيرة وفقا لتوجيهات المستشار تركي آل الشيخ وادارة النادي.

وفي المريخ لا يختلف الحال كثيرا اذ أن الرئيس الفخري للنادي أحمد طه التازي وبالرغم من الانتقادات المصوبة عليه من قبل رئيس النادي آدم سوداكال الا أن الرجل قدم دعما ماليا كبيرا في وقت وجيز للغاية واستطاع أن يعبر بالفريق الى بر الامان بعد أن تمكن باقتدار وحنكة من النجاح في ملف الانتدابات، موفرا العملة الصعبة التي اسهمت في الابقاء على اعمدة الفريق وعلى رأسهم مهاجم الفريق سيف تيري مؤخراً بالاضافة الى بقية اللاعبين.

وبدا واضحا أن التازي يفكر في مستقبل المريخ اكثر من حاضره بعد أن اصطحب معه وفدا رفيعا خلال زيارته الاخيرة الى الخرطوم وسجل زيارات متلاحقة الى جميع منشآت ومرافق النادي، ووقف على الاحتياجات العاجلة على ارض الواقع واعدا بعمل مؤسسي ينهض بها الى الأمام.

ويترقب جمهور المريخ، تنفيذ التازي للاعمال التي وعد بها خاصة في ظل المنعطف الخطير الذي يمر به النادي وبالاخص على الصعيد الاداري في ظل الصراع الناشب حاليا بين مجموعتي الرئيس المعزول سوداكال ومحمد موسي الكندو..

يذكر أن تجربة المستشار تركي آل الشيخ والشيخ أحمد طه التازي لفتن الانظار اليها خاصة وانها جاءت في وقت تمر فيه الاندية السودانية عموما وناديي القمة على وجه الخصوص بأوضاع ادارية ومالية متقلبة ليكون قرار تعيينهما مصدر فرج وأمل كبير بالنسبة لهذين الناديين