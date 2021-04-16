توتي يُعلن دعمه الكبير لصفقات مدربه ابراهومة

أعلن مجلس ادارة نادي توتي دعمه الكبير للخطط والاستراتيجيات الموضوعة من قبل مدرب الفريق الكابتن ابراهيم حسين ( ابراهومة) خاصة تلك المتعلقة بملف الاحلال والابدال. وتأتي الخطوة في ظل رغبة ادارة نادي توتي في نجاح ابراهومة مع الفريق وقيادته لبر الامان خلال النصف الثاني من بطولة الدوري، وسابقا تعاقد ابراهومة مع توتي في خطوة وجدت ترحيبا كبيرا من واقع الامكانيات التي يتمتع بها الديسكو. ورشح الاخير عددا من اللاعبين للانضمام الى صفوف توتي بغية تدعيم الفريق بشكل استثنائي قبل استئناف النشاط الرياضي، وابرم توتي تعاقدات مع بعض اللاعبين ابرزهم اتاك لوال الى جانب اتفاقه النهائي مع الحارس الدولي اكرم الهادي سليم.