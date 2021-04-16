الهواجس تطارد انصار الأحمر بشأن عودة الأجانب

ابدت جماهير المريخ تخوفا كبيرا من الخطوة التي اقدم عليها مجلس ادارة النادي بالسماح للاعبين الاجانب بالمغادرة الى بلادهم في هذا التوقيت .. وغادر الرباعي بقيادة البوركيني ارنولد الى جانب الثنائي النيجيري اديلي وتوني بالاضافة الى الجامايكي ماتوكس الى بلادهم امس الاول، وتكمن الهواجس في امكانية عدم عودة اللاعبين في الوقت المحدد خاصة وان بعض الدول بدأت في فرض قيود مشددة بشان السفر الى بعض الدول ومن بينها السودان بسبب تفشي وباء كورونا وهو ما كان يتطلب من مجلس المريخ التحسب لذلك .. يذكر أن الطاقم الفني بقيادة المدير الفني كلارك الى جانب المعد اسلام جمال غادر كذلك لقضاء اجازة قبل العودة من جديد