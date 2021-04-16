سعره يزيد كل يوم.! أبوعاقلة يشعل النيران بين الغريمين

أشعل محور الهلال ابوعاقلة عبد الله الصراع بين ناديي القمة، وفي الوقت الذي يسعى فيه الهلال للمحافظة على اللاعب وتقديم عرض مالي جديد يضمن بقاءه ضمن منظومة الفريق، سارع المريخ في الاعلان الرسمي عبر رئيسه الفخري أحمد طه التازي برغبته في كسب خدمات اللاعب خلال الفترة القادمة، ولا يعد ابوعاقلة عبد الله بالغريب على المريخ اذ أن الاخير كان قريبا من كسب خدمات اللاعب خلال عهد مجلس الادارة الذي قاده الرئيس اسامة ونسي بيد أن البطء في الايفاء بالالتزام المالي آنذاك حال دون قيد اللاعب وقتها وتسبب في اتجاهه الى نادي الهلال الذي سدد ضربة قوية للمريخ انذاك خاصة وان ابو عاقلة يعتبر من اميز اللاعبين في وسط الملعب وصاحب قوة ومهارة عالية للغاية جعلت جميع المدربين في الهلال يعتبرونه من الاعمدة الاساسية بالفريق .. في ظل صراع الازرق والاحمر على اللاعب لن يكون سعر اللاعب باليسير خاصة في ظل رغبة اللاعب في تأمين مستقبله اسوة بزملائه.