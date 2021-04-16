توقيع مذكرة تفاهم بين الخطوط الجوية السودانية ومصر للطيران

القاهرة: السوداني

وقعت الخطوط الجوية السودانية مذكرة تفاهم مع شركة مصر للطيران، تتضمن تدريب كوادر مصر للطيران للعاملين بالخطوط الجوية السودانية.

ويشمل التدريب قيادة الطائرات والضيافة الجوية، بجانب المشاركة في تحديث أسطول الخطوط السودانية من الطائرات وإدارة تخطيط الشبكات، بجانب تطوير أنشطة صيانة وعمرة طائرات الخطوط السودانية، مع تقديم كافة الخدمات الاستشارية في مجالات الجودة والاعتمادات الفنية منها شهادة الأيزو.

وشهد التوقيع على المذكرة بالعاصمة القاهرة، وزير الطيران المدني المصري، محمد منار، ونائب السفير السوداني لدى مصر، الوزير المفوض خالد ابراهيم الشيخ حيث وقع عن الجانب السوداني، مدير عام الخطوط الجوية السودانية، ياسر تيمو، ومن الجانب المصري، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عمرو أبو العينين.

يأتي التوقيع على المذكرة على ضوء توجيهات القيادة السياسية للبلدين بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات ومنها مجال النقل.

وزار العاصمة الخرطوم الأسبوع الماضي، وفد مصري ضم وزير النقل، كامل الوزير، ووزير المالية، محمد معيط، وبحث الوزيران مع المسؤولين السودانيين كيفية تطوير خطوات التعاون في مجال النقل والمجالات الاقتصادية بين البلدين.