وفاة صاحب أعرق مكتبة في الخرطوم “سودان بوكشوب”

الخرطوم: السوداني

غيب الموت بالخرطوم، الأستاذ الطيب محمد عبدالرحمن مدير مكتبة “سودان بوكشوب” العريقة بوسط الخرطوم، إثر علة صحية ألمت به.

وتعد مكتبته من أعرق المكتبات بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث تأسست سودان بوكشوب عام 1902م مع كلية غردون التذكارية كمكتبة تمد الجامعة والجمهور بالكتب (شركة غير ربحية).

وانتقلت إدارة المكتبة وملكيتها عبر السنوات لأشخاص عديدين، إلى أن آلت في العام 1967 إلى إدارة الراحل الطيب محمد عبد الرحمن الذي أعلنت وفاته هذا الأسبوع.

وعمل الطيب عبد الرحمن مديرا لنادي منطقة جلاس لعدة دورات، وعرف بمساهماته الكبيرة في المجتمع.