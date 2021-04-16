تسجيل 142 حالة اشتباه بكورونا 42 منها مؤكدة و6 وفيات خلال 24 ساعة

الخرطوم: السوداني

اعلن الدكتور منتصر محمد عثمان نائب مدير الادارة العامة للطوارئ والاوبئة بوزارة الصحة عن انتشار جائحة كورونا بولايات السودان الشرقية “القضارف، البحر الاحمر، كسلا” ونهر النيل وشمال دارفور وجزء من شمال كردفان .

وقال في منصة “سودان خالي من الكورونا” بـ(سونا) اليوم ان عدد المراكز العلاجية المتوفرة بالبلاد 38 مركزا 13 منها في ولاية الخرطوم مقرا بنقص الاوكسجين في بعض الولايات مما اثر على نقل المرضى من ولاية لولاية حيث تم نقل المرضى من القضارف الى ولاية الجزيرة.

واشار الى ان هنالك توفر في المعدات عن طريق بنك جدة للتنمية بلغت 1250 اسطوانة تم توزيعها لكل ولايات السودان الاكثر تضررا بالاضافة الى بنوك في طريقها للعلاج علي المستوى البعيد والمتوسط لتوفير محطات اوكسجين بكل الولايات تم طلبها عن طريق الداعمين للمساعدة والحل المستقبلي لمشكلة الاوكسجين .

وقال د.منتصر محمد عثمان “نحن نعتمد على المواطن باتباع الاحترازات الصحية المتبعة والالتزام بالتباعد من اجل توقف الانتشار” لافتا الى ان التطعيم متوفر في بعض المراكز بالخرطوم والولايات وان المستهدف الاول بالتطعيم الاولي هم الكوادر الصحية منوها الى ان اي مواطن بلغ الستين عاما عليه ان يذهب فورا للتطعيم بالمراكز وان الذين اعمارهم 45 ولديهم امراض مزمنة عليهم ان يذهبوا للتطعيم حتى نقلل من حالات الاصابة.

وقال ان الحالة الراهنة عالميا للمرض شهدت تسجيل 138 مليون حالة مرض و3 مليون منها وفيات .

مبينا ان السودان خلال الـ 24 ساعة السابقة سجل 142 حالة اشتباه 42 منها مؤكدة و6 وفيات، مبينا ان عدد الحالات الكلي بالسودان بلغ اكثر من 31 الف حالة و2 الف و200 حالة وفيات .