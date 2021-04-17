بعيداً عن البروتوكولات الرسمية إفطارات العاملين بالمؤسسات.. عندما تغيب المسميات الوظيفية

الخرطوم: تفاؤل العامري

من أبرز الملامح الإيجابية التي تسود شهر رمضان المبارك المبادرات التي تنادي بضرورة التلاحم والتعاون بين أفراد المجتمع حتى تسود المحبة والصفاء ويعم التسامح بين الجميع ومن بين تلك المبادرات الإفطارات الجماعية التي تقيمها المؤسسات للعاملين.

من دون حواجز

مصطفى تاج الدين موظف بشركة خاصة لفت إلى أن مالك الشركة يحرص علي إقامة الإفطار الجماعي بالشهر الكريم في كل عام مشيراً إلى أن اجتماعهم على الإفطار يزيل الحواجز بين الجميع الذين يتعاملون دون مسميات وظيفية ما يزيد من الانسجام والترابط بينهم وينعكس إيجاباً على أدائهم في العمل.

تعارف وصداقات

من جانبها قالت إيمان الأمين موظفة بالقطاع الخاص إن لمة الإفطار الجماعي تتيح لهم التعرف أكثر ببعض زملائهم الذين تحجب ضغوطات العمل التواصل المباشر منهم لافتة إلى أن الشركة بها آلاف الموظفين الشيء الذي يصعب الالتقاء بهم جميعاً إلا أن تلك المناسبات تخلق بينهم روح الصداقة والمحبة وكثيراً ما يتخللها تبادل الآراء في العمل في وجود المدير العام الذي يسعى لخلق روح إيجابية بين الموظفين بعيداً عن بروتوكولات العمل.

تطهير للقلوب

أما سامي محمد علي أكد أن إفطار رمضان على وجه الخصوص فرصة لتطهير القلوب بين الموظفين بعيداً عن جو العمل لأن كثيراً ما يحدث الاختلاف بين الموظفين، ورمضان فرصة للتسامح لمحو الضغينة من النفوس مضيفاً أن تلك الأجواء تخلق بيئة عمل خالية من الخلافات بين أفراد المؤسسة وتعزز روح التكاتف بين الجميع ووجه شكره للمدير العام الذي يحرص على إقامة الإفطار الجماعي كل عام وينصهر الجميع في بوتقة واحدة بعيداً عن أجواء العمل الرسمية.