ترباس يخوض تجربة جديدة لأول مرة في حياته

الخرطوم: وكالات

قال الفنان كمال ترباس، إنّ رمضان يمثل له فرصة لا تُعوّض في مراجعة مسيرته الفنية والتفرغ للأسرة، وإنّ رمضان هدية السماء التي يجب أن نستثمرها في العفو والمزيد من الترابط الاجتماعي.

وأضاف الفنان الكبير في حديثه لـ(اليوم الأول) أن تصريحاته الساخرة التي يطلقها في بعض الأحيان لا يقصد بها التقليل من أحد بقدر ما يقصد المصلحة، وأنه في هذا الشهر الكريم يطلب العفو من كل مَن أصابه رشاش تصريح صدر منه، مشيراً إلى أنه لا يحمل في قلبه غير الحب وأمنياته بالخير للجميع.

وعن نشاطه الفني في رمضان؟ قال ترباس إنه سيطل على جمهوره خلال اليومين القادمين عبر تجربة فنية جديدة، تتمثل في ظهوره خلال السلسلة الدرامية (الدعيتر لمة حبان)، والتي يعتبرها تجربته الأولى في مجال الدراما التلفزيونية، منوهاً إلى أنه ليس أول مطرب يخوض مثل هذه التجربة ولن يكون الأخير، فقد سبقه في ذلك العديد من المطربين داخل وخارج البلاد، وأنه قصد من المشاركة تقديم معايدة رمضانية للجمهور، متمنياً أن تكون الإطلالة خفيفة تنال إعجاب ورضاء المشاهدين.

وعن كيف يقضي يومه في رمضان؟ أوضح ترباس أنه ينام بعد الفجر ولا يستيقظ إلا مع صلاة الظهر، وأنه حريصٌ في ما تبقى من وقت على تقديم الطاعات وكل ما يتماشى مع طبيعة الشهر الكريم، وأنه أحياناً يتابع برامج الفضائيات دون تحديد فضائية أو برنامج معين.

وفي ختام حديثه، كشف الفنان كمال ترباس، عن عمل غنائي جديد يرتب لتقديمه أيام العيد، آملاً أن يعود العيد والبلاد تنعم بالأمن والاستقرار والنماء والرخاء.