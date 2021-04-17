نجوم في كنف الشهرة.. ضريبة اللمعان الطيب صديق: الشهرة نتاج للاجتهاد وبذل العرق

الخرطوم: ماريا أبكر

كثيرون يظنون أن الشهرة شيء مميز يستحق السعي للوصول إليها، بحكم أنها ربما تكسب البعض ما يغلبون به الحياة اليومية، فضلا عن اعتقادهم أن المشاهير يعيشون حياة مرفهة ويعاملون بأسلوب خاص يميزهم عن غيرهم.. (كوكتيل) بحثت مع بعض المشاهير إيجابية وسلبية الشهرة.

طريق الشهرة.. سعي أم صدفة

الصحفية سهير عبد الرحيم أوضحت في حديثها لـ(كوكتيل) أنها لا ترى الشهرة هدفاً بالأساس ليسعى الإنسان إليها، منوهة إلى أنه من الخطأ اعتبارها هكذا، وأضافت: الشخص الذي يضع الشهرة هدفاً له هو شخص سخيف ذو إمكانات محدودة، فأنا لم ولن أسعى إلى الشهرة ولكن تحدث مواقف تجعل الإنسان محط الأنظار..

المخرج الطيب صديق كانت وجهة نظره مختلفة، ويرى في حديثه لـ(كوكتيل) أن الشهرة لا تأتي بالصدفة، وأنه من المنطقي أن الشهرة نتاج للاجتهاد وبذل العرق، وأضاف: أنا لم أسع إلى الشهرة ولكن اجتهدت وأخلصت في عملي فحدثت الشهرة رغم أن الشهرة في وقت سابق كانت حكراً على الوسط الفني والإعلامي ولكن مؤخراً أصبح لبعض المخرجين والمصورين نصيب منها..

ديسمبر.. (سر) محمد عبد العزيز

الصحفي محمد عبد العزيز شدد على أن ثورة ديسمبر لها فضل عليه في كونه أصبح شخصية مشهورة عكس ما يظنه البعض أنه اشتهر بعد الحوار الذي أجراه مع الإرهابي (كارلوس)، ويذهب في حديثه لـ(كوكتيل) إلى أن ذلك الحوار لم يكسبه إلا المضايقات الأمنية التي تعرضت لها واعتبرها ضريبة لذلك الحوار..

وأكد عبد العزيز أن الشهرة من خلال الثورة تعتبر إضافة حقيقة إلى مسيرته العملية، وحدثت تلك الشهرة عن طريق الظهور التلفزيوني الذي يتبعه زخم كبير عكس الظهور في الصحافة الورقية..

ضريبة الشهرة.. خصم أم إضافة؟

سهير أكدت أنها لا تحس أن الشهرة خصماً عليها، وأضافت: لم أجد من الجمهور عندما أكون في أماكن عامة إلا كل الاحترام والتقدير، واستدركت: الشهرة تصبح خصماً عندما يتم الخوض في الأمور الشخصية

ولا يمكن أن تكون هناك ضريبة تقدم من أجل الحصول على الشهرة ولكن من الممكن ان تكون ضريبتها هي ما تعانيه الأسرة من وراء تلك الشهرة..

الطيب صديق شدد على أًن للشهرة ضريبة، كاشفا عن ضريبتها بالنسبة له هي أنه يشعر بحساسية تجاه بعض المواقف التى يمر بها مثلاً الاحترام والتقدير الذي يلقاه من الناس، وأضاف: ما يفرض علي مزيداً من الاجتهاد حتى لا يصدر مني تصرف ربما بغير قصد وقد يصبح خصماً علي وكذلك النقد الشخصي وغير المنطقي اعتبره ضريبة..

صديق اعتبر أن الشهرة خصم عندما يتعرض لمواقف مبنية على (الغيرة) شخصية كانت أو عملية واستدرك: لكن على الإنسان أن يواجه ما فرضت عليه الظروف من تحديات وعليه أن يتمسك بما يؤمن به رغم الصعوبات التي يجدها، وتابع: فإذا وجدت الثناء أو النقد يجب أن تكون لك القدرة على التعامل مع ذلك إما بالتجاهل أو المواجهة.

قبل وبعد الشهرة

سهير كشفت عن أنها إذا خيرت بين وضعها قبل الشهرة وبعدها لاختارت أن تكون صحفية أيا كان الوضع، وقالت: أنا أحب الصحافة وهي تخصصي الجامعي ولا غنى لي عنها، وتابعت: ولو خيرت بينها وبين منصب أعلى سوف اختارها ولو حتى وزيرة للإعلام.

أما الطيب صديق فذكر أنه أحياناً يتمنى لو أنه لم يكن تحت المجهر وظل في الظل واستدرك: لكن الاحترام والتقدير الذي أجده من الناس ينسيني ذلك الشعور..

روشتة مهمة

ووجه الطيب صديق نصحاً لأولئك الذين يسلكون طريق الشهرة بأن يقدموا التضحيات من أجل الوصول إلى مبتغاهم لأن الشهرة التي تأتي بعد المثابرة هي أكثر قيمة واستمرارية من تلك الآتية عن طريق المحاباة والسعي بصورة فيها نوع من الذاتية لأنها مؤقتة فالمجتمع ذكي ويجيد تصنيف المشاهير.