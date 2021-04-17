ريكاردو فورموسينو يؤمن على استمرارية واتارا

تفيد المتابعات الصحفية الدقيقة أن الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينو قد طالب بالاستغناء عن خدمات جميع اللاعبين الأجانب في صفوف الهلال فيما عدا المدافع الإيفواري محمد واتارا.

حيث أمنت إدارة الهلال على استمرار أوتارا برغبةٍ من المدرب ريكاردو فورموسينو، وكان الهلال قد أنهى خدمات كل من إبراهيما إنداي وألفاس باول بالتراضي وفق الخارطة التي رسمها الجهاز الفني، وسيستغنى الهلال كذلك عن خدمات اليوغندي جمال سالم والزيمبابوي جيسي لاست وسط حالة من الغضب الجماهيري الذي طالبت باستمرار اللاعب جيسي.

ويعمل الهلال لتدعيم صفوفه استعدادًا للمرحلة المقبلة من التنافس المحلي بعد وداع المسابقة الإفريقية.