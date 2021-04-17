تطورات متسارعة بالمريخ مجلس الكندو يقلل من تصريحات سوداكال ويلوح بالتجميد

قلل مجلس المريخ بقيادة محمد موسي الكندو، من التصريحات التي أدلى بها رئيس النادي آدم سوداكال وأشار إلى أن الأخير لا يعرف خطورة الوضع القائم الآن لافتا أن سوداكال ومعه رئيس اتحاد كرة القدم كمال شداد يتحملان المسؤولية الكاملة بشأن التطورات القادمة خاصة تلك المتعلقة بإمكانية صدور قرار بتجميد الكرة السودانية على خلفية عدم تنفيذ القانون.

يذكر أن رئيس المريخ سوداكال أعلن تمسكه بموقفه رافضا الخيارات المطروحة من قبل الجناح الآخر بمجلسه ورافضا كذلك الاعتراف بالجمعية العمومية التي جرت بتاريخ ٢٧ مارس الماضي والتي تم عزله خلالها.