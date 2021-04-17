الطاهر يونس ينفي وجود خلافات داخل لجنة تطبيع الأزرق

أكملت لجنة تطبيع نادي الهلال السوداني، فترة التكليف الثانية، واقتربت من 10 أشهر منذ بداية عملها.

وأجرى موقع (كووورة) حوارا مع الرجل الثاني باللجنة، المهندس الطاهر يونس، نائب الرئيس والمدير الرياضي المسؤول المباشر عن فريق كرة القدم، والذي تحدث بشفافية في العديد من الملفات.

الطاهر قال إن ملف كرة القدم هو الأفضل، حيث نجحنا في إعادة هيبة الهلال بنوعية التعاقدات (18 لاعبا جديدا) والتواجد بين أفضل 16 فريقا في إفريقيا.

أعتقد أن لجنة التطبيع بدأت البداية الصحيحة بملف كرة القدم، الذي أخرج الهلال من إحباط شديد.

نتائج عملنا في ملف كرة القدم سوف تظهر في السنة التالية، وذلك هو التطور الطبيعي في فرق كرة القدم، ولكن عشم الناس وأشواقهم للانتصارات كان كبيرا.

ولهذا السبب ذهبوا بأحلامهم أبعد من موضوعية كرة القدم، ورغما عن ذلك فإن اللجنة أنجزت في هذا الملف، فالهلال الآن بين الكبار في إفريقيا.

ووصف الطاهر وضع الهلال حاليا في مرحلة بناء إيجابي، وقال: أعتقد أن الأحوال إذا استمرت بالهمة والرغبة نفسها، فإن جماهير الهلال موعودة بفريق كبير.

سمعت المدير الفني الجديد ريكاردو فورموسينيو، يقول إنه جاء لنادٍ كبير ويريد أن يصنع فريق كبير، وفريق كرة القدم هو روح أي نادي.

ملف الإحلال والإبدال متروك بالكامل في هذه الفترة للمدير الفني فورموسينيو، حيث لديه خارطة فنية وقد استلمناها منه وبدأنا العمل عليها لننفذها.

والخارطة التعاقدية تشمل لاعبين محليين وأجانب، ويريد الاستغناء عن بعض اللاعبين، ويريد إعارة البعض الآخر.

وفي رده على السؤال الذي يتعلق بوجود خلافات داخل لجنة تطبيع نادي الهلال أجاب: الحديث عن وجود خلافات بين أعضاء لجنة التطبيع غير صحيح، واجتماع اتحاد الكرة مع لجنة التطبيع الخميس لم يتطرق إلى خلافات بين أعضاء اللجنة.

بل رئيس الاتحاد السوداني كمال شداد، وبعض نوابه، اجتمعوا بلجنة التطبيع، للاطلاع على آخر ما أنجزته اللجنة من برنامج عملها، وكذلك الاطمئنان على ملف الجمعيتين العموميتين، وملف العضوية.