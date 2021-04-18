ندوة حول المشهد الإبداعي السردي السوداني بالقاهرة

الخرطوم: كوكتيل

ينظم المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح ندوة خاصة عن المشهد الإبداعي السردي السوداني، يوم الجمعة الثامن والعشرون من مايو الحالي في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ويناقش المنتدى التمظهرات الجمالية للسرد الأدبي السوداني.

ويستضيف المنتدى خلال الندوة شخصيات أدبية وفنية سودانية مهمة ومنهم الشاعر والروائي القدير د. طارق الطيب، الشاعر الكبير محمد نجيب محمد علي،الكاتبة الروائية والقاصة ستيلا قايتانو، القاص والروائي منصور الصويم، الفنان التشكيلي معتز الإمام، القاص والفنان عبد الغني كرم الله.