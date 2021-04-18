مكارم بشير تلفت نظر المشاهد بسبب لغة الإشارة بينها ومهاب عثمان



الخرطوم: كوكتيل

لفتت الفنانة مكارم بشير نظر المشاهد في إحدى حلقات برنامج (أغاني وأغاني) وهي تتعامل بلغة الإشارة مع الفنان مهاب عثمان الذي كان يجلس بجوارها بصورة مكررة تم وصفها بالمزعجة وهي تتحرك في مقعدها بقلق، وتشير له بيدها وتارة أخرى بجذبه نحوها أثناء وقوفه لمشاركة الفنان معاذ بن البادية لإحدى أغنيات السيرة، فيما لم يكترث مهاب لها وكان يبتسم.

من جانبهم تساءل رواد مواقع التواصل الذين تابعوا الحلقة، (ماذا كانت تريد أن تقول مكارم لمهاب؟) ، فيما تساءل البعض الآخر ألم تكن منتبهة للكاميرا التي ترصد كل تحركاتهم!! فيما وصف البعض الآخر أن ما قامت به مكارم همجية تخلو من الدبلوماسية وكان عليها أن ترتقي بأسلوبها.