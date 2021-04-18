بسبب (قطار الشوق).. الإشادات تنهال على الفنان محمد عادل

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

انهالت الإشادات على الفنان الشاب محمد عادل أحد المشاركين هذا الموسم في برنامج (يلا نغني) الذي يبث على قناة الهلال وذلك بعد ترديده لأغنية(قطار الشوق) بأداء تم وصفه بالجميل والمميز وأنه شكل إضافة للبرنامج.

فيما علق البعض على طريقة أدائه التي تم تشبيهها بأداء الكبار أصحاب الإمكانات العالية، وأكد البعض الآخر بأنه صوت ومنافس قوي للمشاركين في البرنامج.

من جانبه أوضح الفنان محمد عادل بأنه لم يجد صعوبة في أداء الأغنية التي وصفها بالجميلة وأنه يسعى دوماً لتقديم الأفضل خاصة أنه في بداية الطريق، مضيفاً (سعيد بمشاركتي في البرنامج الذي شكل لي إضافة بالغناء مع فنانين كبار وأصوات واعدة مختلفة وستتوالى الإطلالات).