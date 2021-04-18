حكايات الأغاني على صفحات السوداني (عشرة الأيام).. أول أغنية سودانية تُلحن وتترجم بالإنجليزية قبل العربية

تعتبر أغنية (عشرة الأيام) من روائع الغناء السوداني الحديث ومن أجمل الألحان التي قدمها العملاق عثمان حسين مع رفيق دربه الشاعر الفذ عوض أحمد خليفة..

خطوبة شاعر

ولعشرة الأيام تحديداً قصص وحكاوي سردها فيما مضى الراحل عوض أحمد خليفة، إلا أن النواة الحسية والمعنوية لميلاد (عشرة الأيام) كانت خطوبة شاعرها من إحدى حسناوات أمدرمان التي أعجب بها إيما إعجاب، وبعد أن تقدم أهل وذوو الشاعر بالخطوبة لتلك الملهمة تم القبول والتوافق بين الأسرتين، إلا أن هنالك مستجدات طفت على السطح وهي سفر خليفة لأوروبا في بعثة عسكرية تأهيلية وقتها أحس أهل المخطوبة بأن ذلك المشروع سيأخذ وقتاً طويلاً يحسب من عمر الفتاة، وبعدها ساقت المقادير الموضوع برمته إلى هاوية الفشل والضياع حتى تقدم أحد أقرباء الفتاة وتمت الخطوبة ومن ثم الزواج وكل ذلك وعوض بأوروبا لذلك قال في بعض أبيات القصيدة (ليه فجأة دون أسباب ومن غير عتاب أو لوم – اخترت غيري صحاب وأصبحت قاسي ظلوم)..

ترجمة (لايف)

الأغنية كانت بمثابة شاهد إثبات على حساسية عوض الشاعرية العالية وإمكاناته الفنية المهولة فقد كتب الأغنية ولحنها وغناها وهو في القطار مسافراً من مانشستر إلى لندن، إلا أنه بدأ يدندن باللحن بعد أن فرغ من الكلمات حتى أصبح يغني بصوت مسموع وهو لايدري أن ركاب القطار من حوله بدأوا يتنبهون له، وفي تلك الأثناء جاء شاب بريطاني كان يركب في نفس عربة القطار التي تقل الشاعر فتحدث إليه قائلا: أنا أحس بكمية من الوجد والشجن تجاه الكلمات التي تغنيها ولكني لا أفهمها فقال عوض: حسناً سأترجم لك ما غنيته إلى اللغة الإنجليزية وبالفعل قرأ عوض أحمد خليفة قصيدة (عشرة الأيام) باللغة الإنجليزية في تلك القاطرة فصفق له كل الراكبين، إلا أن الشاب الذي سأل عوض عن تلك الكلمات قال له أمهلني دقيقة واحدة ثم أخرج بعدها جيتاراً من حقائبه وبدأ يردد في الأغنية مع عوض حتى تفاعل كل راكبي عربة القطار وهم يرددون مقاطع تلك الأغنية حتى وصلوا إلى لندن..

غرائب الصدف

ومن غرائب الصدف أن العملاق عثمان حسين كان يغني تلك الأغنية بانفعال عاطفي جياش لأبعد الحدود فكثيراً ما كان يخفى دموعه بتلك النظارة البنية اللون والعريضة عندما يصل إلى البيت القائل ( واتلاشت الأحلام وين حسن ظنك بي – بالله أيه ضراك لوكان صبرت شوي عبر السنين أيام) ففي ذلك المقطع تتغير نبرة عثمان حسين إلى تراجيدية مفعمة بالكثير من الوجد والشجن لذلك فإن النوتة الموسيقية تنعطف انعطافاً رومانسياً خاصاً لأبعد الحدود في ذلك المقطع..

عربون صداقة

ومن الغرائب الحسية والمعنوية في (عشرة الأيام) هو أن عوض أحمد خليفة قبل أن يعطيها للعملاق عثمان حسين كان يتخيلها بصوته وإحساسه الخاص ونبراته المفعمة بالحنين الدافق ورغم أن عثمان حسين كان صعباً ودقيقاً في اختيار الكلمات والقصائد التي يغنيها، إلا أنه في عشرة الأيام لم يتردد ولو لحظة في قبولها كأنما كان ينتظر ذلك النص الذي لا أشك إطلاقاً أنه لمس فيه وتراً حسياً دقيقاً أدى إلى أن تخرج عشرة الأيام بتلك الروعة التي مازال شباب ذلك اليوم يغنيها في كثير من المناسبات والحفلات جاءت (عشرة الأيام) كعربون صداقة ومحبة بين العملاقين وأثمرت فيما بعد روائع ودرر لا تقل عنها في شيء من الروعة والألق والجمال مثل (ربيع الدنيا) و(خاطرك الغالي) ، وجدت أغنيات خليفة صدىً واسعاً مع الثنائية المؤقتة التي شكلها مع عثمان حسين إلا أن هنالك بعض النقاد الفنيين كتبوا بمجلة الإذاعة والتلفزيون بعد النجاح الكبير الذي وجدته (عشرة الأيام) و قالوا إن عوض أحمد خليفة سطع نجمه قوياً بسبب أن من غني له هو عثمان حسين وقتها حز ذلك الحديث في نفس خليفة كثيراً فرد عليهم بطريقة استراتيجيتهم العسكرية (البيان بالعمل) فترك طريق عثمان حسين قليلا وكتب لزيدان إبراهيم ( كنوز محبة) و (في بعدك ياغالي) بينما قدم للعملاق كابلي ( يا أغلى من عيني وأحلى من ابتسامي)و قدم لأبوعركي (لوكنت ناكر) وللفنان الكبير عبد العزيز محمد داؤود (يا أغلي الحبايب). (عشرة الأيام ) زهرة أنيقة من بستان مترامي الألق والجمال لدرر و قصائد العملاق عوض أحمد خليفة، وبعد رحلة طويلة عامرة بالبذل والعطاء والجمال.. ودع عوض أحمد خليفة دنيانا الفانية في يوم 24 أكتوبر 2019 ودفن بمقابر حمد النيل بأم درمان رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه أعالي الجنان.