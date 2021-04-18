برقو : نشكر لجنة تطبيع الهلال على الجهود

أثنى الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم (SFA) على الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة تطبيع نادي الهلال في تجهيز الاستاد وما ظلت تقوم به من معالجات مستمرة للملاحظات حتى يستوفي المتطلبات، المنصوص عليها في تصفيات كأس العالم، وقال برقو إن هناك تطورا كبيرا في هذا الملف والملاحظات أصبحت لا تتجاوز 10٪، مقارنة بما كان في السابق، ورأى رئيس لجنة المنتخبات أن الجنود المجهولين في الادارة التنفيذية بناي الهلال يستحقون الثناء والتقدير لهم نصيب كبير فيما تحقق من انجازات للمنتخب.

وتمنى برقو مواصلة الجهود حتى يكون السودان في المكان اللائق كرويا في مختلف المناحي، ومن ذلك وجود ملعب يشرف الكرة السودانية بكامل التفاصيل المطلوبة، متمنيا التوفيق لتحقيق المفاجأة المنتظرة بتأهل المنتخب الى نهائيات كأس العالم، كما فعلها وتأهل الى نهائي الامم الافريقية على حساب احد منتخبات كأس العالم (جنوب افريقيا)، وذكر أن ذلك يتطلب تجهيز الملعب بما يخدم اقامة المباريات بالزمان الذي يحدده الجهاز الفني، بعد تأمين اللعب داخل السودان.