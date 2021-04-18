شرط حي العرب يعطل صفقة الهلال

تباطأ الهلال، في إنجاز صفقة التعاقد مع قلب دفاع حي العرب، حسين النور، وذلك بسبب المطالب المادية.

وعلم موقع (كووورة) من مصدر مقرب من اللاعب، أن المفاوضات توقفت منذ يومين، بعد طلب حي العرب، بزيادة المبلغ المعروض من جانب الهلال.

وتابع المصدر “الهلال عرض في البداية، 4 مليارات جنيه سوداني، قبل أن يصل المبلغ إلى 6 مليارات”.

وسيخوض الهلال وحي العرب، جولة مفاوضات جديدة، خلال 48 ساعة المقبلة، لحسم صفقة حسين النور.

يذكر أن حسين النور، أصبح ضمن تشكيلة منتخب السودان، منذ بداية العام الحالي، ودخل قائمتي صقور الجديان أمام ساو تومي وجنوب أفريقيا.