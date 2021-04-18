برقو وإسماعيل عثمان يقفان على معالجة ملاحظات استاد الهلال

شهد يوم امس السبت، تسجيل زيارة ميدانية من جانب اللجنة العليا المنبثقة من لجنة مباراتي المنتخب في تصفيات نهائيات كأس العالم في قطر 2022م، أمام غينيا بيساو في يونيو وغينيا كوناكري في سبتمبر المقبل، وجاءت الزيارة برئاسة رئيس اللجنة العليا الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA، والاستاذ اسماعيل عثمان الأمين للجنة تطبيع نادي الهلال بالانابة، وذلك بحضور المهندس عصام شعبان مندوب الكاف ونائب رئيس هيئة تراخيص الأندية في الاتحاد السوداني للكرة، في وجود المهندس عزالدين الحاج رئيس هيئة تراخيص الأندية بالاتحاد، والدكتور محمود السر المدير العام لنادي الهلال، بالاضافة الي موظفي المكتب التتفيذي والاستاد بقيادة مجدي سنتر.

وتم خلال الزيارة الوقوف على عدد من الملاحظات والتي تم ايجازها في سبع رئيسية، تم التوجيه ببدء العمل فورا في معالجتها، وتم تحديد يوم 21 من الشهر الحالي لانجاز المهمة، الامر الذي يتزامن مع رفع التقرير الاولي إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم (CAF) عن جاهزية الملعب لاستقبال المباراة الأولى في السودان لصقور الجديان خلال الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للمونديال العالمي أمام غينيا بيساو المرشح لها (14) يونيو المقبل، وسيبدأ المنتخب مشواره خارج السودان عندما يحل ضيفا على نظيره المغربي مطلع يونيو المقبل، وتحديدا في الفترة ما بين 5-8 يونيو.