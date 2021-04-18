لجنة الحوكمة بالفيفا تتدخل..

تدخلت لجنة الحوكمة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، في الملف الإداري لنادي المريخ.

وذلك بعد تطورات الجمعية العمومية الأخيرة، لإجازة مقترح النظام الأساسي الجديد، التي نظمتها تيارات بنادي المريخ، وأعضاء في مجلس الإدارة، يوم 27 مارس الماضي.

وكان رئيس المريخ، آدم سوداكال، قد أرسل خطابا يوم 13 مارس للفيفا، طالبا فيه تأجيل جمعية يوم 27 مارس، وفي يوم 30 من الشهر نفسه قبلت اللجنة طلب التأجيل، ووصفت الأسباب بالموضوعية.

وجاء تدخل لجنة الحوكمة بالفيفا، بعد أن وردت إليها خطابات، تؤكد انعقاد جمعية النظام الأساسي، يوم 27 مارس، لتتدخل اللجنة وتطالب بعقد اجتماع عبر الفيديو، للاستماع لعدد من أطراف الملف الإداري، الثلاثاء المقبل.