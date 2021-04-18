إصابة جديدة تضرب ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد، امس السبت، تعرض أحد لاعبيه لإصابة عضلية، ما يمثل ضربة جديدة لصفوف الفريق الملكي الذي يعاني بسبب الإصابات التي ضربت العديد من نجومه خلال الفترة الأخيرة.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: “بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا فيرلاند ميندي اليوم من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم تشخيص إصابته بحمل زائد في ربلة الساق اليسرى”.

وأضاف النادي الملكي: “مدة غياب ميندي تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة”.

وذكرت تقارير صحفية أن مدة غياب ميندي عن المباريات قد تصل إلى أسبوعين.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي، غدًا الأحد، في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وغاب عن ريال مدريد خلال المباريات الأخيرة، العديد من اللاعبين لإصابات مختلفة، على رأسهم سيرجيو راموس ورافائيل فاران وإيدين هازارد وداني كارفاخال.