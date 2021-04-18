وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في اشتباكات بين الشرطة والرعاة بالنيل الأبيض

كوستي: السوداني

لقي ثلاثة مواطنين مصرعهم واصيب آخرون بمنطقة الهجاليج عبدالله الشيخ بسكر عسلاية بولاية النيل الأبيض وذلك عقب وقوع احتكاكات ما بين الشرطة والرعاة.

وقال الأستاذ موسى عبدالرحمن حامد المدير التنفيذي لمحلية ربك رئيس لجنة الأمن بالمحلية في تصريح لـ (سونا) إن من بين المتوفين شرطي وشخص آخر حالته خطرة ونقل على إثرها للخرطوم لتلقي العلاج، مشيرا الى ان اسباب الحادث تعود لاعتراض أهالي منطقة الهجاليج عبدالله الشيخ بعسلاية على عملية حجز الشرطة لعدد كبير من الماشية في الزريبة العامة بسبب الرعي داخل مشروع القصب التابع لشركة سكر عسلاية.

وأضاف رئيس لجنة أمن محلية ربك أنه نتيجة لهذه الأحداث قام مواطنو المنطقة بقفل الطريق القومي كوستي -الخرطوم مما ادى الى شلل تام في حركة المرور في هذا الطريق الحيوي المهم.