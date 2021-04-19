بولندا: الوقت مناسب للبدء في استثمارات مشتركة مع السودان

الخرطوم : السوداني

قال مستشار رئيس الوزراء البولندي، جاكوب غلاوسوسكي، إن الوقت مناسب لتبدأ بلاده في عدد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية مع السودان، مشيراَ إلى أن مجالات التعاون المشترك بين البلدين مشجعة.

والتقى عضو مجلس السيادة د. الهادي إدريس بالقصر الرئاسي أمس، بمستشار رئيس الوزراء البولندي الذي يزور البلاد.

وقال جاكوب في تصريح صحفي إن اللقاء استعرض السبل الكفيلة بتقوية العلاقات بين البلدين وترقيتها، بالإضافة إلى تطوير آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والزراعي والتعاون الثقاقي.