الغموض يكتنف الأوضاع في تشاد بعد اقتراب المعارضة من إنجمينا

السوداني : وكالات

أمرت الولايات المتحدة موظفيها غير الأساسيين في تشاد بمغادرتها مع اقتراب مقاتلي المعارضة من العاصمة يوم أمس الأحد بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات المبكرة أن الرئيس إدريس ديبي في طريقه لتمديد فترة حكمه التي استمرت ثلاثة عقود.

وديبي، الذي تولى السلطة في عام 1990 على رأس تمرد مسلح، حليف قوي لفرنسا والولايات المتحدة في الحرب ضد المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل القاحلة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان “نظراً لقربهم المتزايد من انجامينا واحتمال اندلاع أعمال عنف في المدينة، صدرت أوامر لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين بمغادرة تشاد عن طريق شركة طيران تجارية”.

وحثت الحكومة البريطانية يوم السبت مواطنيها على المغادرة لأن قافلتين مسلحتين من جبهة التغيير والوفاق المتمردة في تشاد كانتا تتقدمان باتجاه العاصمة.

وأضافت أن قافلة شوهدت وهي تقترب من بلدة ماو على بعد نحو 220 كيلومترا شمالي نجامينا.

وقال شاهد من (رويترز) إن أعداداً كبيرة من قوات الأمن التشادية المدججة بالسلاح جابت شوارع العاصمة صباح الأحد.

وقال الجيش التشادي إنه دمر قافلة للمتمردين في شمال إقليم كانم بعد ظهر السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش عظيم برماندوا أغونا في بيان في ساعة متأخرة من مساء السبت إن “الرتل دمر تماما”.

وأعطت النتائج المؤقتة الجزئية في الانتخابات أن ديبي احرز تقدمًا قويًا في استطلاع 11 إبريل على الرغم من مؤشرات الاستياء المتزايد من تعامله مع الثروة النفطية في البلاد.

نجح ديبي، أحد أقدم زعماء إفريقيا في الخدمة، في إخماد سلسلة من التمردات منذ توليه السلطة، وأحيانًا بمساعدة عسكرية من فرنسا.

ساعدت الضربات الجوية الفرنسية الجيش التشادي على صد هجوم للمتمردين من ليبيا في فبراير 2019.