وكيل الري : يجب إيقاف ري المساحات خارج الدورة الزراعية

الخرطوم : رحاب فريني

أكد وكيل وزارة الري والموارد المائية المهندس ضو البيت عبد الرحمن الاستعداد للموسم الصيفي بالإعلان المبكر عن العطاءات في كل مجالات الإطماء والحشائش ومنشآت الري وصيانة المنظمات والبيارات، إضافة لتكوين تحالفات للشركات الصغيرة للإيفاء بمتطلبات كراسة العطاءات لهذا العام.

وقال عبدالرحمن في تصريح لـ (السوداني) لقد تم فرز العطاء بحضور الأجهزة الإعلامية المختلفة بود مدني ورست العطاءات علي سبع شركات بدلاً عن 43 شركة العام الماضي، مؤكداً تحسين بيئة العمل بصيانة جزء كبير من المكاتب والسكن والعربات وإدخال التقنية (الأقمار الصناعية) في حصر المساحات المزروعة وتوزيع الدفعة الأولى من الكمبيوترات المحمولة والتزام الوزارة بتوفير لابتوب لكل مهندس بالوزارة قبل نهاية هذا العام، معلناً عن بداية قوية لمركز التدريب، مشيراً لتوفير الوزارة للدعم الكافي للتدريب حسب متطلبات العمل وزيادة أسطول العربات العاملة بالحقل وعربات للمأموريات.

وعن القطوعات المستمرة بالكهرباء قال إن هنالك تنسيقاً مع وزارة الطاقة والنفط لتأهيل المحطات المرتبطة بالبيارات مثل بيارة مينا بالتركيز على برنامج صيانة البيارات خلال فترة الجفاف وفصل خطوط كهرباء البيارات من القرى.

وعن ري المساحات المستهدفة للعروة الصيفية قال ضو البيت، الخطة التي وضعتها الوزارة لتفادي مشكلات الري هي تحديد المساحة التي يتم ريها حسب الجاهزية الحالية للطلمبات التي تمد المشروع بالمياه، وقال إن وزارة الري تحدد بالتنسيق مع الإدارات الزراعية بالمشاريع المختلفة المساحة التي يمكن ريها وإيقاف كل المساحات خارج الدورة الزراعية، مؤكداً ضرورة تطبيق قانون الري والصرف على المخالفين لتوجيهات الري حسب القانون، إضافة لإيقاف كل المساحات خارج الدورة الزراعية