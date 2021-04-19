د. الناير: المنحة الزراعية قوة دفع للاقتصاد

الخرطوم : رحاب فريني

أكد الخبير الاقتصادي الأستاذ المشارك بجامعتي السودان والمغتربين د. محمد الناير إسهام المنحة المقدمة من السعودية والإمارات للسودان بـ 400 مليون دولار لتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي للموسمين الشتوي والصيفي هذا العام في الدفع بعجلة الاقتصاد السوداني إلى الإمام.

وقال لـ (السوداني) إن الموسم الزراعي في السودان ظل يعاني في الفترة الأخيرة من تعقيدات كثيرة أهمها قضية توفير مدخلات الإنتاج بصورة أساسية، مشيراً إلى وجود تحديات تواجه الإنتاج الزراعي أبرزها إدارة المبلغ نفسه بصورة جيدة والمقدر بـ (150)مليار جنيه سوداني إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي خاصة بعد السياسات التي اتخذتها الحكومة المتمثلة في زيادة أسعار الجازولين وزيادة رسوم الكهرباء للمشروعات ما يؤثر على الإنتاج والإنتاجية .