بعد التوقيع في كشوفات توتي أكرم الهادي .. رقم قياسي جديد في الكرة السودانية

الخرطوم : السوداني

اللعب بشعار (9) أندية في بطولة الدوري السوداني الممتاز رقم لم ينجح أحد في تحقيقه، إلا الحارس المخضرم أكرم الهادي الذي نجح في تحقيق الرقم بعد التعاقد مؤخراً مع فريق توتي أحد أندية العاصمة الخرطوم، وبحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية فإن أكرم ( 35 عاماً) كان يجلس في منزله بدون أي نادٍ لأكثر من 6 شهور، قبل أن يضمه فريق الأمل في انتقالات شهر يناير العام الماضي، حيث لعب له نصف الموسم الماضي ونصف الموسم الحالي. وقدم أكرم الهادي مستوى جيداً، وقاد الفريق إلى المركز الرابع في الدوري السوداني، ليتأهل للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي، وكان التألق مع الأمل السبب المباشر في جعله أحد خيارات الفرنسي فيلود مدرب المنتخب السوداني، الذي رأى فيه الأنسب للانضمام في قائمة المنتخب في تصفيات أمم إفريقيا «كان» ومنحه شارة القيادة رغم أنه ظل احتياطياً. أكرم بدأ مسيرته في الدوري السوداني مع فريق الهلال في موسم 2005 الذي انتقل له من فريق أبوعنجة، أحد أندية الدرجة الأولى بمدينة أم درمان، وبعد عامين عاد مجدداً لناديه الأول، ثم انضم لنادي المريخ في موسم 2008، حيث لعب له على فترتين حتى مغادرته في منتصف موسم 2014.

ومثلما لعب أكرم لقطبي مدينة أم درمان، لعب أيضاً لقطبي مدينة الخرطوم، بدأها بنادي الخرطوم الوطني في موسم 2011، وبعد مغادرته المريخ اتجه لنادي الأهلي الخرطوم في موسم 2014 ولعب له لعامين، قبل الانتقال موسم 2017 لنادي الخرطوم لخوض تجربة لم تكتمل، ثم الانتقال لهلال الأبيض في منتصف الموسم.

مشوار أكرم مع الأبيض بدأ بالتألق وانتهى بأزمة أدت إلى شطبه من صفوف الفريق في منتصف موسم 2018، حيث خاض بعدها تجربة مع فريق الرابطة كوستي لموسم واحد، ثم توقف بعد ذلك عن اللعب ولم يجد نادياً يرغب في خدماته بسبب مزاجيته. الانضمام لفريق الأمل في تعاقدات العام الماضي أسهم في دعم مسيرة أكرم وعودته لصفوف المنتخب السوداني بعد عامين من الغياب، والآن من خلال الانضمام لفريق توتي في تعاقدات العام الحالي نجح أكرم في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في الدوري السوداني وربما في الدوريات العربية، ويسعى لإثبات نفسه والتواجد مع صقور الجديان في نهائيات الأمم الإفريقية العام القادم.