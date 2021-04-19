غابت عن عدة ملفات قوى إعلان الحرية والتغيير.. هل أفل نجمها؟

يعاني تحالف الحرية والتغيير من حالة جمود سياسي منذ وقت ليس بالقصير، التحالف المولود في فبراير من 2019م، بدأ في الاضمحلال بشكل واضح في الفترة الماضية سيما بعد توقيع اتفاق السلام بجوبا فلم يعد التحالف حاضنة سياسية تعد بمثابة مرجعية للقرارات، فضلاً عن ذلك غُيب التحالف عن قرارات مصيرية وقضايا ذات أهمية لم يكن جزءا منها .

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

خلافات داخلية

منذ دخولها في شراكة مع المكون العسكري بنص الوثيقة الدستورية واعطائها النسبة الأكبر في كيكة السلطة “تنفيذيا وتشريعياً” منذ ذاك الحين وتحديداً في اغسطس من 2019م ظلت قوى الحرية والتغيير هي المتصدر لبورصة السياسة والإعلام ، وأعلنت عن تشكيل حكومة قوامها عناصر محسوبة عليها ، بيد أنه مع مرور الايام بدأت اسهم التحالف العريض في التراجع بعد تجميد حزب الأمة القومي لنشاطه ، ثم تبعهُ تحالف الجبهة الثورية الذي نحا في اتجاه مغاير من خلال فرز عيشه عن (الحرية والتغيير)، ثم انشقاق تجمع المهنيين الذي يعد أنشط وأكثر كتل التحالف حيوية منذ تأسيسه، ثم خروج حزب البعث السوداني وتنظيمات أخرى من التحالف بسبب ما اسموه بغياب المؤسسية وقبل ذلك انسحاب الحزب الشيوعي المبكر من التحالف واتجاهه صوب المعارضة ، كل هذه التداعيات جعلت تحالف الحرية والتغيير يعاني من الضعف والتراجع حتى لا يكاد يسمع له صوت او رأي او موقف .

غياب عن الملفات الكبرى

الشاهد في الأمر أن تحالف الحرية والتغيير كان غائباً عن الملفات الكبرى او الحيوية رغم أنه صاحب النصيب الاكبر في السلطة بمختلف مسمياتها ، من الملفات التي ابعدت او غُيب عنها التحالف هو ملف التطبيع مع اسرائيل ، اذ تفاجأت قيادات وقواعد التحالف باللقاء الذي جمع بين رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو الذي جرت أحداثه في 2020م وعبر التحالف عن تفاجؤه باللقاء عبر بيان صحفي آنذاك قال فيه إنه ليس على علم بالزيارة، رغما عن ذلك ظل التحالف بعيداً عن كواليس عملية التطبيع مع اسرائيل التي يمثل المكون العسكري رأس الرمح فيها ، فضلاً عن وجود وزير العدل نصر الدين عبد الباري الذي لا ينتمي لأي مكون من مكونات قحت ضمن منظومة التطبيع مع اسرائيل. مضت الحكومة السودانية ممثلةً في المكون العسكري خطوات واميالا صوب التطبيع مع اسرائيل دون أن يفتح الله على تحالف الحرية والتغيير بموقف سياسي او آراء ، وقعت الحكومة السودانية على الاتفاقية الابراهميمة بالخرطوم ، ثم استقبلت وفداً اسرائيليا بقيادة وزير الاستخبارات الاسرائيلية كوهين الذي التقى بوزير الدفاع السوداني الفريق يس ابراهيم ، كل هذه الاحداث تمت بعيداً عن (الحرية والتغيير) .

اتفاقية (البرهان- الحلو)

ايضاً من القضايا التي شغلت الساحة السياسية في الفترة الاخيرة هي قضية فصل الدين عن الدولة التي ضُمنت في الاتفاقية الموسومة باتفاقية “البرهان- الحلو” او المعروفة اصطلاحاً بإعلان المبادئ ونصت على فصل الدين عن الدولة وتحدثت صراحةً عن علمانية الدولة السودانية. وهي اتفاقية وقعت بجوبا مثل الحكومة السودانية فيها الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ومثل الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو. رغم الجدل الكبير الذي اثارته الاتفاقية الا أن (الحرية والتغيير) كانت غائبة عن تفاصيل الاجتماع ولم يكن لديها تمثيل في فريق التوقيع الذي قاده وزير العدل نصر الدين عبد الباري ، قريباً من ذلك ظلت (الحرية والتغيير) ضعيفة الدور في اتفاق السلام الموقع بجوبا حيث لم يكن لديه مفاوضون بفريق التفاوض واكتفت بتمثيل مدنيي المجلس السيادي .

ملف سد النهضة

ايضا من الملفات التي غابت عنها الحرية والتغيير ملف سد النهضة الحيوي ، لم تدل بأي رأي أو قول فيما يجري من تعقيدات حول الملف ، واكتفت بالصمت والابتعاد عن الحديث ، وتوقع مراقبون أن تدفع (الحرية والتغيير) وبصفتها حاضنة سياسية بمقترحات ربما تساعد في دفع عملية التفاوض حول سد النهضة الى الأمام ، فضلاً عن ذلك كان يتوقع البعض أن يكون لها فريق استشاريين او فنيين يدعمون الفريق الحكومي المفاوض في ملف سد النهضة .

غياب عن الموزانة

حتى موزانة 2020م سجلت الحرية والتغيير عنها غيابا وتمت بعيداً عن اعينها داخل دهاليز الجهاز التنفيذي ولم تكن على علم بالزيادات التي طرأت في اسعار الوقود والكهرباء واكتفت ببيانات الشجب والادانة كما تفعل المعارضة ، الموزانة التي أجيزت بواسطة المجلس التشريعي المؤقت “مجلسي السيادة والوزراء” لم تمر عبر بوابة الحرية والتغيير ، فضلا عن تعديل الموزانة أكثر من مرة بواسطة الجهاز التنفيذي مع قيام الحرية والتغيير بدور المتفرج .

سحب البساط

ثمة من يعتقد أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية أعاق دور الحرية والتغيير وحرمها من لعب اي دور في المشهد سيما وأنه يضم في صفوفه كل مكونات الحكومة “الحرية والتغيير ، والجبهة الثورية والمكون العسكري”. ويرى مراقبون أن قيام مجلس الشركاء كان بمثابة نعي مبكر لـ(الحرية والتغيير) او تحجيم دورها على اقل الفروض .

انشغال بملفات أخرى

المتحدث باسم المجلس المركزي لـ(الحرية والتغيير) أمينة محمود الشين تقول إنهم يعملون حالياً في ملفات مهمة متعلقة بإعادة هيكلة (الحرية والتغيير) عبر المؤتمر العام القادم. وقالت لـ(السوداني) “كوناً عدة لجان لعدة ملفات منها المتعلق بإعادة الهيكلة واخرى تتعلق بالتشريع وتكوين المجلس التشريعي عبر التواصل مع التنسيقيات الولائية”. ونفت الشين أن تكون (الحرية والتغيير) غائبة او مغيبة عن المشهد العام .