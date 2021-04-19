تنازل (المركزي) عن أسهمه للمالية.. تفاصيل عقد بنك أم درمان الوطني

الخرطوم: مشاعر أحمد

الاسهم وقيمتها

بحسب نسخة العقد الذي تحصلت عليه (السوداني) فإن الأسهم بلغت (38.063.278) سهماً لوزارة المالية بقيمة 380.632.780 جنيه، في الثالث من مايو من العام 2018 ابرم عقد بين البنك المركزي بالخرطوم والذي ناب عنه في التوقيع محمد آدم عبد الرحمن مدير ادراة التمويل ببنك السودان المركزي آنذاك، بموجب تفويض من المحافظ، وبين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والتي وقعت عنها شامة نور الدائم المدير العام للمالية والموزانة بوزارة المالية بموجب تفويض من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، تحت توقيع د.عبد المنعم عثمان محمد طه المدير العام للادارة العامة للشؤون القانوينة .

ماذا يقول العقد؟

يقول العقد إن التوقيع يجيء انفاذا لسياسات بنك السودان المركزي في التخلص من مساهماته في البنوك التجارية وتشجيعاً للقطاع الخاص للدخول في الاستثمار في القطاع المصرفي والعمل على تنميته ، كما أن (المركزي) يملك عددًا من الأسهم ببنك ام درمان الوطني حسب افادة سوق الخرطوم للاوراق المالية، وابدت وزارة المالية رغبتها في شراء جزء من اسهم البنك المركزي وعدد (38.063.278) سهماً قيمتها 380.632.780 جنيه سوداني، بواقع قيمة السهم الواحد تساوي عشرة جنيهات وذلك بحسب افادة سوق الخرطوم للاوراق المالية ايضاً وتم العقد بالتراضي بين الطرفين.

و بحسب العقد الذي تحصلت عليه (السوداني) تعتبر تلك النقاط جزءا لا يتجزأ من عقد التنازل وتقرأ وتفسر معه، كما أن ذلك تم وفقا لشهادة صادرة من سوق الخرطوم للاوراق المالية بملكية بنك السودان للاسهم وخطاب من مدير دائرة التداول وشؤون الوسطاء في سوق الخرطوم للاوراق المالية عن سعر السهم في بنك ام درمان الوطني، فضلاً عن أن التفويض الصادر عن محافظ البنك المركزي كان بتوقيعه، وكذلك التفويض الصادر عن وزراة المالية المفوضة كان بالتوقيع .

ماهي الشركات والمنظمات؟

تم التنازل عن (12.264.834) سهم لصالح مشروع البدائل للمقاولات والانشاءات بنسبة 14% والتي تبلغ قيمتها (122.658.340) جنيه، والتنازل لشركة الخرطوم للتجارة والملاحة المحدودة عن (12.264.834) سهم بنسبة 14% تبلغ قيمتها (122.648.340) جنيه، فيما تم التنازل عن (4.229.253) اي 5% لصالح شركة السلاسل الفضية بقيمة (42.292.530) جنيه، وتم التنازل لشركة قرين زون عن (4.229.253) اي بنسبة 5% بقيمة (42.292.530) جنيه، اما شركة ماربيل الهندسية فتم التنازل لها عن (3.806.328) سهم بنسبة 4.5% بلغت قيمتها (38.063.280) جنيه ، كما تم تنازل عن نسبة 1.50% لصالح منظمة الشهيد اي عن (1.268.776) سهم بقيمة (12.687.760) جنيه.

ومن المخول للجهات المتنازل اليها تسجيل الأسهم المتنازل عنها في اسمائها لدى الجهات المختصة .

ماهي الالتزامات بين الاطراف؟

العقد يلزم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي (الطرف الثاني) بدفع قيمة الأسهم للطرف الاول بنك السودان المركزي بسداد خلال خمس سنوات على خمسة اقساط متساوية بواقع (76.126.556) جنيه كقسط سنوي، ويتم تسديد القسط الاول من القيمة المذكورة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ التوقيع على العقد .

اما القسط الثاني فيتم التسديد بعد سنة من القسط الاول ويتم تسديد بقيمة الاقساط سنوياً بعد ذلك.

ويلزم العقد الذي تحصلت عليه (السوداني)، بأيلولة ارباح الأسهم للعام 2017م للطرف الاول (بنك السودان المركزي).

كما أن مدة العقد 3 اشهر بدأت منذ التوقيع عليه على أن تستمر التزامات الطرف الثاني (وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي) بالدفع للطرف الاول الى مدتها المحددة في العقد.

وفي حال وقع نزاع في تطبيق او تفسير او تنفيذ العقد يسعى الطرفان لحله ودياً وفي حالة فشلهما في ذلك يحال النزاع الى المحامي العام بوزارة العدل للفصل فيه.