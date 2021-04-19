اتحاد الكرة يدون بلاغاً في مواجهة عطا المنان

أكد البروفيسور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، أنهم شرعوا في تحريك إجراءات أمر قبض ضد أسامة عطا المنان أمين مال الاتحاد السابق فيما يختص بالشيكات المرتدة لمديونيات سابقة عليه، باليورو والجنيه السوداني والدولار، وأضاف رئيس الاتحاد أنهم كلفوا مولانا حسب الرسول إدريس المحامي لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما فيها حظر السفر إلى حين السداد.

على صعيد ذي صلة قال البروفيسور كمال شداد ” إن الوعود التي تلقوها من السيد أسامة عطا المنان حول مبالع أخرى نالها في تأشيرات دخول المنتخب إلى غانا، وتأكيد بعض الجهات على إجراء تسوية على ضوئها منحوا أذناً للسيد أسامة عطا المنان بفترة سماح يتم من خلالها الرد على خطابهم حول استرداد أموال تفوق الـ (6 آلاف دولار) نالها في إجراء تأشيرة الدخول لبعثة المنتخب الوطني الأول إلى غانا بوصفه القنصل في السفارة الغانية بالخرطوم”.

وأضاف” قررنا فتح بلاغ جديد بعد عدم التزام أسامة عطا المنان برد المبالغ التي نالها علاوة على الرسوم المحددة بدون وجه حق”.