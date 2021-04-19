التعليم العالي يعلن نتيجة القبول للدراسة على النفقة الخاصة وأبناء العاملين

الخرطوم: السوداني

أعلن البروفيسور سامي محمد شريف وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيس لجنة القبول اليوم الاثنين نتيجة القبول للدراسة على النفقة الخاصة بالجامعات الحكومية ونتيجة القبول لأبناء العاملين بمؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2020 ــ 2021 .

واوضح بروفيسور سامي شريف أن التقديم لشواغر القبول لمؤسسات التعليم العالي الأهلية والخاصة لمستوى البكالريوس والدبلوم سيبدأ إعتباراً من 21 أبريل 2021 ويستمر حتى 7 مايو 2021، بينما يبدأ التقديم لشواغر القبول للجامعات الحكومية لمستوى الدبلوم إعتباراً من 21 أبريل 2021 حتى7 مايو 2021، مبينا أن رسوم التقديم لشواغر القبول بمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية لمستوى البكالوريوس والتقديم لشواغر القبول بمؤسسات التعليم العالي الحكومية لمستوي الدبلوم هي 300 جنيه فقط.

وأكد شريف أن وزارته ظلت خلال الفترة الماضية في عمل متواصل ودؤوب حتى تمت اجازة النتيجة وإعلانها ، مشيرا الى أن معرفة النتيجة متاحة للكافة على موقع الإدارة العامة للقبول www.admission.gov.sd كما يمكن طلب المساعدة عبر خدمة كول سنتر التعليم العالي عبر الرقم الموحد 2511 ٠

وكانت لجنة قبول التعليم العالي قد أجازت النتيجة في إجتماعها صباح اليوم بمقر الإدارة العام للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بحضور وكيل الوزارة ومدير الإدارة العامة للقبول وعدد من ممثلي الجامعات السودانية اعضاء اللجنة.