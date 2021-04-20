ترتيبات مع الأمم المتحدة للتعداد السكاني والزراعي

الخرطوم ابتهاج متوكل

استعرض مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء، علي محمد عباس، مع الوفد الزائر من بعثة الأمم المتحدة بالسودان، الاستعدادات والترتيبات لإجراء التعداد السكاني والتعداد الزراعي الشامل.

وقال في تصريح صحافي أمس، إن الاجتماع تناول أهمية التعداد السكاني في توفير بيانات وإحصاءات، للتخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهميته السياسية في توفير متطلبات المرحلة الانتقالية لعملية الانتقال الديمقراطي. وأضاف : تم التشاور حول استخدامات نتائج التعداد المختلفة ومن ضمنها توفير أساسيات الانتخابات، التي تساعد في تقسيم الدوائر الانتخابية.

كما تطرق الاجتماع للتحديات التي تواجه قيام التعدادين، من توفير البنى التحتية والتقنية، لأن التعداد سيتم إلكترونياً، مشيراً إلى أن الاجتماع بحث كيفية تقديم الدعم المالي والفني من المانحين وشركاء التنمية الدوليين.