اتجاه لإعادة تشغيل مطاحن الأبيض منتصف رمضان

الخرطوم: سونا

كشف والي شمال كردفان خالد آدم عن ترتيبات لتشغيل مطاحن الأبيض الحديثة منتصف شهر رمضان الحالي لدورها الكبير في تغطية حاجة الولاية من دقيق الخبز.

وأوضح الوالي أن الدعم الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء في زيارته الأخيرة للولاية يسهم كثيراً في إعادة تشغيل المطاحن بصورة كاملة، مضيفاً بأنه تم التصديق من قبل وزارة التجارة والصناعة لتوفير القمح من المخزون الاستراتيجي لبداية العمل في المطاحن.

وقال إن تشغيل المطاحن يأتي ضمن مساعي الحكومة الانتقالية في تشغيل المؤسسات والمرافق المتوقفة عن العمل وتوطين إنتاج الدقيق بالولاية لتحسين معاش الناس.