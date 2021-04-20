ارتفاع اللحوم كافة والعجالي يتخطى الضأن بأسواق الخرطوم

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد أسعار اللحوم بالأسواق زيادة غير مسبوقة بالخرطوم، عزاها بعض التجار لارتفاع تكلفة الترحيل وأزمة الوقود، ما انعكس سلباً بحدوث ركود حاد في الشراء.

وأكد صاحب ملحمة بالخرطوم 2 إسماعيل عبدالله في حديث لـ(السوداني) ارتفاع كافة أنواع اللحوم خاصة الحمراء، مبيناً أن سعر كيلو الضان (1٫800) جنيه، والعجالي (2) جنيه وأوضح بأن هنالك ندرة في الماشية ونوه لـ(السوداني) لأول مرة يقفز سعر العجالي مقارنة بسعر الضأن .

وبالمقابل ارتفع سعر كيلو اللحم المفروم إلى (2٫200) جنيه مشيراً إلى ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء حيث بلغ كيلو فراخ الشركات (900) جنيه وفراخ المزارع (850) جنيها للكيلو وقفز طبق بيض المائدة لـ(800) و(1000) جنيه ، متوقعاً تراجع الاسعار حال استمرار الركود ، لافتا لتوقف حركتي البيع والشراء في الأيام الاولى من رمضان بسبب الغلاء وتأثر التجار بتكلفة الترحيل.