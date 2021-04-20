فهيمة عبدالله: هناك انطباعات خاطئة عن الفنانين

الخرطوم: تفاؤل العامري

أكدت الفنانة فهيمة عبدالله تواضع الفنان السوداني وتمتعه بالروح الحلوة، نافية الانطباعات الخاطئة عن الفنانين الذين يتأثرون بما حولهم من ظروف شأنهم شأن كل إنسان، وتابعت حديثها من خلال سهرة (الليلة بالليل) التي تبث على قناة النيل الأزرق كل مساء على الهواء مباشرة أن بعض الناس تطالب بأن يكون الفنان (لطيفاً) مع الكل في كل الأوقات، متناسين أن الفنان إنسان عادي تمر به كل ظروف الحياة ما يجعل الأمر من المستحيلات لأن كل منا يتأثر بالظروف من حوله ومن الطبيعي أن تمر بكل فنان أوقات يكون فيها مزاجه متعكراً وبالتالي قد يأتي بتصرفات لاتعجب الجمهور ،وأكدت فهيمة أن غالبية الفنانين السودانيين متواضعون ويجاملون على حساب أشياء كثيرة لا يفعلها الفنانون في البلاد الأخرى.