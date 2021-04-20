صحه الصائم على أثير (هنا أمدرمان)

الخرطوم: كوكتيل

قدم الخبير في المناعه السريرية بروفسور أحمد بولاد حزمة من النصائح الصحية في كيفية الاهتمام بصحة الصائم خلال شهر رمضان المعظم وأهم العادات الصحية التي يجب اتباعها في الشهر الفضيل كما كشف بروفسور بولاد في حديثه لفترة المنوعات على أثير الإذاعة القومية عن أهمية اتباع الاشتراطات الصحية خلال هذه الفترة في الموجة الثالثة لجائحة كورونا كاشفاً عن العادات الصحية السليمة التي يجب أن يتبعها الإنسان لدعم وتقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان.

فترة المنوعات الأولى على أثير هنا أم درمان تتخللها مجموعة من الفقرات المنوعة و التثقيفية والترفيهية من إعداد انتصار عوض وإخراج عبد العظيم محمد الطيب وتقديم نخبة من نجوم الأغنية السودانية