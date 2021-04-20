كاميرا التلفزيون في سياحة بـ(بحر أبيض)

الخرطوم: كوكتيل

كشف والي ولاية النيل الأبيض إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق عن مشروعات التنمية المستدامة بالولاية وعن آليات دعم معاش مواطن الولاية و المشروعات المستقبلية واستثمار ما تزخر به أرض الولاية من ثروات وخيرات.

وأكد الوالي في حديثه لبرنامج (يلا نسافر) على شاشة التلفزيون القومي على حرص حكومة الولاية على صناعة التغيير وواقع ومستقبل أفضل لإنسان الولاية، وتجولت كاميرا تلفزيون السودان في أرجاء ولاية النيل الأبيض وزيارة أبرز المناطق السياحية والتاريخية والأثرية بالمنطقة والتعرف على العادات والتقاليد المتبعة في المنطقة، برنامج يلا نسافر يبث ضمن الخارطة البرامجية الرمضانية على شاشة التلفزيون القومي من تقديم ملاذ مدثر أبوضراع.