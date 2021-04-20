الهند تقدم شحنة من الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة هدية للسودان

الخرطوم: السوداني

قام الشعب والحكومة الهندية، أمس بتسليم هدية شحنة من الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة تزن 5.9 طن متري إلى وزارة الصحة الاتحادية، لاستخدامها من قبل الشعب والحكومة السودانية لمكافحة الوباء والظروف الصحية العامة.

وقالت السفارة الهندية في بيان لها: “بالنظر إلى العلاقات الثنائية التي تعود إلى قرون عديدة بين الهند والسودان، وإدراكًا منا لحاجة الشعب السوداني، ظلت الهند والمعروفة باسم صيدلية العالم، في الطليعة لضمان توفير الأدوية الأساسية خلال المراحل الحرجة من جائحة كورونا الحالية. وأدى تسليم هذه الأدوية الأساسية في الأوقات الحرجة إلى تعزيز سمعة الهند باعتبارها “صيدلية العالم” وكمسؤول مختص في سلاسل الرعاية الصحية العالمية”.

ومنذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا، كانت الهند في طليعة موردي الأدوية والعقاقير النوعية إلى الدول الأخرى. وقررت الهند، في ظل هذه الظروف الصعبة للغاية، أن تكون عضوًا مسؤولاً في المجتمع الدولي وأن تتبنى وجهة نظر دولية وإنسانية.

واضاف البيان: “لقد وقفت الهند وشعبها دائمًا بثبات إلى جانب حكومة وشعب السودان في السراء والضراء، وستواصل مساعدة الإخوة والأخوات السودانيين من خلال تبادل التجارب والخبرات والموارد حيثما أمكن ذلك”.