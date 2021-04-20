الجيش التشادي يعلن حظر التجوال في كل أنحاء البلاد

السوداني: وكالات

قال المتحدث باسم الجيش التشادي الجنرال عازم برماندوا أغونا في بيان تلي عبر الإذاعة الوطنية إنه “تم تشكيل مجلس عسكري بقيادة نجله الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو”، وأضاف أن “المجلس اجتمع على الفور وأعلن ميثاق انتقال السلطة”.

وقال الجيش، إن المجلس العسكري الانتقالي بحسب “الجزيرة”، سيدير شؤون البلاد لمدة 18 شهراً، “ويضمن وحدتها واستقرارها”، وأضاف أن المجلس سيعلن ميثاقاً بشأن حل البرلمان والحكومة، كما دعا في الوقت نفسه “جميع التشاديين في الداخل والخارج إلى الحوار”، وقال إنه سيعمل على تشكيل حكومة ومؤسسات انتقالية تشرف على تنظيم انتخابات.

وأعلن الجيش على الفور، سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، تشمل حظر التجوال في كل أنحاء البلاد ما بين 6 مساءً الى 5 صباحاً، وإغلاق جميع منافذ البلاد البرية والبحرية حتى إشعار آخر.