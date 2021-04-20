حكومة ولاية جنوب دارفور تعلن نفرة لدعم متضرري حريق معسكرات قريضة وتعتذر للمواطنين

نيالا: محجوب حسون

أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور، عن نفرة كبرى لدعم متضرري حريق معسكرات قريضة التي حرق فيها (٢٤٤٨) منزلا ووفاة (١٤) شخصا يوم الاثنين المقبل السادس والعشرين من أبريل الجاري بمشاركة الجميع، حكومة ومنظمات وشعبا.

وقدم والي جنوب دارفور بالإنابة حامد التجاني هنون في اجتماع اللجنة العليا لمساعدة متضرري حرائق قريضة، اعتذاراً لكل سكان محلية قريضة بسبب غياب حكومة الولاية وعدم تسجيلها زيارات ومساعدات إنسانية للمتضررين من الأحداث الأولى والأخيرة، منوهاً إلى أن التأخير عن الزيارات كان من باب تجويد العمل، متوقعاً حدوث انفراج وتحسين الوضع في الاسبوع المقبل، وتابع (معاً سنعبر وستعود قريضة زهرة كما كانت)، مناشداً المنظمات والخيرين بالمساهمة في نفرة قريضة يوم الاثنين المقبل، فيما سيتم تقديم مساعدات عاجلة للمواطنين بعد غد الخميس.

وأشار عمر محمد إبراهيم ممثل ملك قريضة في اللجنة إلى أن الاوضاع الانسانية سيئة جداً يفتقد المواطنون المأوى والغذاء ويحتاجون الى تدخل سريع وعاجل من حكومة الولاية والمنظمات الوطنية والأجنبية، ودعا كل مجتمع الولاية للمشاركة في نفرة يوم الاثنين المقبل.

وكانت حكومة الولاية سجلت غيابا عن الاحداث الاولى بسبب الصراعات القبلية التي قتل فيها (٩) اشخاص وحرق (٤٩٧) منزلا في مارس الماضي من قبل مليشيات قبلية حاصرت المحلية (٧) ايام، بينما الاحداث الاخيرة في أبريل الجاري حرق فيها (٢٤٤٨) منزلا ومقتل (١٤) شخصاً بسبب الحريق.