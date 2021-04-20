الهلال يدرس تقرير فورميسينو بشأن الانتدابات

حصلت (السوداني) على معلومات مؤكدة تشير إلى أن رئيس الهلال هشام السوباط إلى جانب نائبه الطاهر يونس شرعوا في دراسة التقرير الموضوع من قبل مدرب الفريق البرتغالي ريكاردو فورميسينو بشأن خارطة الانتدابات القادمة وبحسب التفاصيل فإن لجنة تطبيع الهلال آمنت على ضرورة المحافظة على استقرار الفريق والعمل على الاستفادة من السلبيات الماضية وعدم التعاقد مع لاعبين أجانب دون التأكد التام من المستويات الإيجابية التي يقدمها وإمكانية تقديمهم لإضافة نوعية من عدمها للفريق.

يشار إلى أن المدرب البرتغالي وعد بتقديم لاعبين محترفين مميزين وأصحاب خبرة في المنافسات الخارجية وينتظر أن تتم دراسة الخيارات التي سيدفع بها وسط أنباء بإمكانية صرف النظر عن ملف الأجانب خلال الوقت الراهن.