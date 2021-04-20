بحضور شداد وسوداكال اجتماع مهم للفيفا بشأن أزمة المريخ اليوم مجموعة الكندو تترقب وأسد بمفاجآت صادمة

الخرطوم : السوداني

يلتئم اليوم الثلاثاء اجتماع مهم بين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ورئيس اتحاد الكرة كمال شداد إلى جانب رئيس نادي المريخ آدم سوداكال في حضور الأمين العام لاتحاد الكرة حسن أبو جبل.

وأوضح أبو جبل في تصريحات صحفية أن قضية نادي المريخ أصبحت في يد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” .

وزاد بالقول إنّهم قاموا بإرسال تقرير اللجنة الثلاثية الذي أعدّه نائب الرئيس عامر عبد الرحمن إلى لجنة الحوكمة بالفيفا إلاّ أنّ اللجنة لم تردّ عليه حتى اللحظة.

وأشار إلى أنّ اللجنة اتصلت بهم وسألت عن محامي يدعى طارق.

وأضاف” أجبنا بعدم معرفتنا للمحامي”.

وأشار إلى طلب اللجنة عقد اجتماع ثلاثي غدًا الثلاثاء عبر الفيديو بحضور شخصه ورئيس الاتحاد كمال شداد و رئيس نادي المريخ آدم سوداكال والمحامي طارق حسن.

وشدّد أبو جبل على أنّه سيقول الحقيقة بشكلٍ كاملٍ ولن يلوي عنقها.

وأضاف”المريخ نادٍ كبير وتاريخي ، كنت أتمنى أنّ تحلّ مشاكله داخل البيت المريخي” .

والجمعة، طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا”، عبر خطابٍ رسميّ موجه للاتحاد السوداني لكرة القدم، عقد اجتماع عبر “فيديو كونفراس”، ينعقد اليوم ، مع مجلس اتحاد الكرة السوداني ممثلاً في الرئيس ونوابه والأعضاء ورئيس نادي المريخ آدم سوداكال، وطارق الحاج محامي مجموعة الكندو.

وتأتي الخطوة لمناقشة تقرير اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة حول الجمعية العمومية لنادي المريخ وشكوى مجموعة الكندو، ضد رئيس الاتحاد كمال شداد ورئيس النادي آدم سوداكال.

ويسود نادي المريخ أزمة إدارية في الوقت الراهن بعد عقد جمعية عمومية في السابع والعشرين من مارس الجاري، تمّ من خلالها إجازة النظام الأساسي.

ويتمسّك سوداكال بالاستمرار في إدارة النادي بعدما أصدر قرارًا لاحقًا بتأجيل الجمعية العمومية.

وتترقب المجموعة التي يقودها عضو مجلس إدارة النادي محمد موسى الكندو، مخرجات اجتماع اليوم بين الفيفا واتحاد كرة القدم ورئيس المريخ، وسط تأكيدات من عضو مجلس إدارة النادي على أسد بأنهم جهزوا مفاجآت صادمة لرئيس النادي آدم سوداكال على حد قوله قاطعاً بأن الأخير يقضي في أيامه الأخيرة بالنادي.