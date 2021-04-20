مصير اللاعب مع الخرطوم مجهول الشيخ بين العودة للهلال ورغبة ( توتي)

علمت ( السوداني) بأن نادي توتي الخرطوم يترقب مصير لاعب الهلال المعار إلى نادي الخرطوم الوطني الشيخ

وبحسب المصادر فإن اللاعب الموهوب يرغب في العودة إلى ناديه وسبق أن صرح بذلك

بيد أن هناك بعض التطورات الجديدة المتعلقة برغبة. توتي في كسب خدمات اللاعب خاصة في ظل التفاهم الكبير بين مدرب توتي ابراهومة واللاعب لا سيما وأن الأول لعب دوراً بارزاً في نجاح مشوار اللاعب مع فريقه الحالي الخرطوم بعد أن أسهم في تسجيله آنذاك قبل أن يدفع به ويمنحه الثقة المطلقة التي جعلته واحداً من أبرز نجوم الكوماندوز.

وينتظر أن تشهد الأيام القادمة وضوح الرؤية بشكل كامل بشأن وجهة الشيخ.