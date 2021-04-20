بنك الخرطوم يطلق خدمة تحويل الأموال بين السعودية والسودان بشراكة مع بنك الجزيرة السعودي

الخرطوم: السوداني

أطلق ‏بنك الخرطوم، مع بنك الجزيرة السعودي، خدمة تحويل الأموال بين المملكة والسودان (خدمة فوري)، والتي توفر للسودانيين المقيمين بالمملكة إمكانية إرسال العملات ‏الأجنبية إلى السودان بشكل ميسر ومباشر إلى حسابات بنك الخرطوم عبر مراكز خدمة فوري أو فروع ‎بنك الجزيرة في السعودية.

وتكتمل الخطوة بعد التسجيل في خدمة فوري أو فتح حساب مصرفي فى بنك الجزيرة، حيث لا يتطلب الأمر أكثر من إقامة سارية المفعول وإثبات هوية وتقديم معلومات شخصية للمرسل، ليصبح عميلاً مسجلاً للاستفادة من الخدمة، ومن ثَمّ يُمكن مُباشرة التحويل عبر مراكز خدمة فوري في المملكة العربية السعودية من خلال الخيارات التالية (منصات FAWRI لإرسال الأموال، مركز فوري للتحويلات لعملاء بنك الجزيرة وفوري، بطاقة حساب فوري لعملاء فوري، نقاط البيع -لعملاء البنك وفوري، الجزيرة أون لاين لعملاء بنك الجزيرة وفوري، خدمة BAT ATM لعملاء بنك الجزيرة BAJ، الجزيرة الذكية – لعملاء بنك الجزيرة BAJ).

و‏تتباين طبيعة المميزات المقدمة عبر خدمة (فوري – بنك الجزيرة) وفقاً لخيار التسجيل الذي اشترك به العميل، إما كعميل فوري عادي (للمعاملات النقدية) أو كصاحب بطاقة حساب فوري لاستخدام الخدمات الرقمية.