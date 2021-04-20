وزيرة الخارجية تُوجِّه باستقصاء المُشكلات القنصلية الخاصّة بالتزوير في المُستندات الرسمية

الخرطوم: السوداني

التقت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي، بسفير المملكة العربية السعودية لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر، وذلك بمكتبها صباح اليوم، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وسُبُل دعمها وتطويرها في مجالات التعاون المشترك، سيما مُتابعة تنفيذ مخرجات زيارة السيد رئيس الوزراء للمملكة العربية السعودية.

ثمّنت السيدة الوزيرة، وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب السودان ودعمها له في القضايا الآنية، مُؤكِّدة تطابُق وجهات النظر بين البلدين في المحافل الدولية.

كما بحث اللقاء، المُشكلات القنصلية الخاصة بالتزوير في المُستندات الرسمية وعُقُود الزواج، وقد وجّهت السيدة وزيرة الخارجية، الجهات المعنية بالوزارة لاستقصاء الأمر ووضع الحلول العاجلة له.